Звягинцев и Герман-младший высказались после истерики Андреасяна

Все началось с того, что на лекции в одном из киноколледжей Москвы режиссер Сарик Андреасян в ответ на вопросы студентов эмоционально заявил, что "ненавидит Тарковского", а авторские кино назвал маргинальным. Разразился скандал. Его высказывания прокомментировал обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей, а также двукратный номинант на премию "Оскар" за фильмы "Левиафан" и "Нелюбовь" Андрей Звягинцев.

"Болтовня - это всегда преходящее - пустота. И потому зачем комментировать пустоту?" - философски сказал он.

А вот его коллега, номинант и лауреат Венецианского кинофестиваля, автор фильмов "Довлатов", "Воздух" и других, режиссер Алексей Герман-младший оказался разговорчивее.

"То, что он говорит, - необразованная глупость. Авторское кино это сложное интеллектуальное кино, на которое ходят люди. В российском кинематографе тоже есть такие фильмы, которые собирали приличную кассу. Некоторые из них были успешнее с точки зрения денег, чем фильмография Андреасяна. Давайте скажем честно, все фильмы Андреасяна, которые он снял, снимает и снимет, не стоят и двух минут Тарковского. Тарковский - один из величайших, тончайших, умнейших режиссеров. Я не помню, чтобы кто-то из серьезных режиссеров позволял себе такие высказывания в отношении других режиссеров. Это свидетельствует о каком-то изменении сознания", - высказался Герман-младший в беседе с "Осторожно, Москва".