В Европе нашлись желающие принять французское ядерное оружие

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в четверг, 6 марта, что не исключает вероятности размещения на датской территории ядерного оружия.

Заявление главы датского кабмина прозвучало вслед за предложением президента Франции Эмманюэля Макрона подумать над возможностью защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

Как отметила Фредриксен, говоря о возможности появления ядерного оружия в Дании, "все обсуждается".

Понравилась идея Макрона и польским властям. Премьер-министр этой страны Дональд Туск счел мысль о создании общеевропейского "ядерного зонтика" с использованием французского арсенала "достойной обсуждения", сообщает РИА Новости.

Между тем в России указали на опасность риторики Макрона. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что его заявления о ядерном оружии — это прямая угроза в адрес России. При этом в Кремле выступление президента Франции назвали чрезвычайно конфронтационным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о желании Франции раскрыть свой "ядерный зонтик" над Евросоюзом, назвала Макрона "атомным Оле-Лукойе". Спикер внешнеполитического ведомства назвала его высказывания оторванными от жизни и противоречащими друг другу.