В Варшаве заявили о необходимости договариваться с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал кандидат в президенты от "Конфедерации" Славомир Менцен.

Политик считает, что иначе конфликт на Украине не остановить. "Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт", — приводит портал Onet слова Менцена.

Более того, политик считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишь усложняет ситуацию, ставя заранее невыполнимые условия переговоров.

Такое мнение от кандидата в президенты Польши звучит довольно неожиданно. Ведь ранее другой кандидат на пост главы республики Кароль Навроцкий призвал к разрыву дипломатических отношений с Москвой. Он уверял, что поддержание дипломатических отношений с Россией "невыгодно для Польши".