Банкомат взорвался в ТЦ "Свиблово" в Москве

Взрыв прогремел в отделении банка в торговом центре на северо-востоке столицы. Как сообщили в оперативных службах, пожара в результате инцидента "Свиблово" в Москве не возникло.

Агентство ТАСС уточняет, что хлопок произошел в отделении банка на первом этаже ТЦ. В отделе с банкоматами нарушено остекление, пожара не последовало.

Установлено, что эпицентр взрыва находился в одном из банкоматов. Камеры наблюдения зафиксировали, что незадолго до ЧП к аппарату подходил мужчина. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.