18-летняя внучка Маслякова показала новую внешность

18-летняя внучка прославленного ведущего, создателя КВН Александра Маслякова Таисия продолжает совершенствовать внешность. На сей раз на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она продемонстрировала результат изменения имиджа. Теперь Таисия жгучая брюнетка. Кроме того, по мнению наблюдательных фанатов, она изменила форму бровей, а еще подчеркнула губы.

Многие комментаторы в Сети не понимают, зачем юная внучка Александра Маслякова прибегает к такому "жесткому Улучшайзингу". По их мнению, 18-летняя Таисия и без сторонних приспособлений и манипуляций выглядит прекрасно. Однако после всех "сомнительных усовершенствований" девушка выглядит гораздо старше, считают интернет-пользователи.

Впрочем, сама Таисия довольна метаморфозами, произошедшими с ее внешностью. Она то и дело выкладывает в своих социальных сетях различные фотографии и видео, на которых явно красуется собой.