Польша призвала увеличить контингент НАТО на границе с Белоруссией и Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал рассмотреть вопрос об усилении присутствия войск Североатлантического альянса на границах с Россией и Белоруссией.

Как пояснил политик, "мы много говорим о гарантиях безопасности Украины, но для того, чтобы давать гарантии безопасности кому-то, нужно быть в безопасности самому".

Польский премьер назвал защиту восточного рубежа Евросоюза "приоритетом, который больше никем не подвергается сомнению". Он призвал также усилить оборону воздушного пространства ЕС, защиту Балтийского моря и киберпространства от угроз, якобы исходящих со стороны России, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава канцелярии президента Румынии Кристиан Диаконеску утверждал, будто российская сторона требовала вывода войск НАТО с востока Европы в ходе переговоров с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Кремль это опроверг.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что появление контингентов стран — членов НАТО на Украине будет означать вступление альянса в войну против России. Это обернется катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира.