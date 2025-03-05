Брат раскрыл обман Меган Маркл

На днях на телеэкранах вышло новое кулинарное шоу Меган Маркл. Перед камерами супруга принца Гарри не только готовит, но и посещает пасеку, собирает ягоды, фрукты и овощи в саду, рассказывает детали личной жизни.

Так, например, Меган сообщила, что часто оставалась одна дома, когда была ребенком, и чувствовала себя одиноко. По словам жены принца Гарри, она вообще была простой девчонкой, часто ела фастфуд и разогретые в микроволновке полуфабрикаты, и раньше это казалось ей нормальным. Маркл дала понять, что родом из неблагополучной семьи.

Однако ее брат Томас, с которым, к слову, Меган не общается последние десять лет, назвал ее слова "чушью собачьей", передает New York Post. Он заявил, что это "одна из тех историй, которые она продавала королевской семье, чтобы вызывать сочувствие". По его словам, их семья не была бедной и Меган не приходилось сводить концы с концами. Томас заявил, что "весь мир знает, как Меган относилась к своей семье, в особенности, к отцу, который дал ей все". Сводный брат высказал уверенность, что все проекты Меган провальны именно потому, что все чувствуют ее фальшь. Более того, Томас признался, что, когда сел смотреть шоу сестры, вскоре "понял, что мог бы потратить свое время с большей пользой".

Отметим, что многие интернет-пользователи тоже не верят Меган. Не секрет, что даже дом, в котором она готовит, на самом деле не принадлежит ей, он был арендован специально для съемок.