Первая в истории: Валентина Терешкова отмечает 88-летие

Она получала цветы из рук генсеков и президентов. За 88 лет менялись эпохи, руководители страны, развивались наука и техника. Неизменным остается одно: за более чем 60 лет с того легендарного полета ее подвиг не повторил никто. Терешкова первая и единственная женщина-космонавт в мире, которая решилась отправиться к далеким звездам в одиночку и самостоятельно пилотировать корабль. В поздравлении Героя Советского Союза с днем рождения Владимир Путин назвал тот полет историческим и легендарным.

Вы всегда с честью решали поставленные задачи на самых сложных, ответственных направлениях работы. Ваш легендарный, исторический полет к звездам, востребованная общественная, законотворческая деятельность – зримое воплощение любви к Родине, преданности избранному делу. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего.

Девушка из сельской глубинки Ярославской области в детстве мечтала стать машинистом поезда. Ребенку из многодетной небогатой семьи, росшему без отца, это казалось хорошим будущим. Все изменил полет Юрия Гагарина. На него захотела быть похожей вся советская молодежь. Терешкова увлекалась парашютным спортом. И прошла жесточайший отбор в женскую группу космонавтов. Из тысяч претенденток шанс получили только пятеро. А далее - изнурительная подготовка, тесты, обследования, тренировки и экзамены.

Вот как сама Валентина Терешкова вспоминала то время: "Мы, наверное, не очень хорошо были одеты, может быть, не до конца сытые. Была одна сумасшедшая идея: во что бы то ни стало безукоризненно пройти всю программу подготовки и слетать".

Не опускать руки и не сдаваться тогда помогли поддержка Сергея Королева и Юрия Гагарина. Это именно легендарный конструктор придумал для Терешковой позывной "Чайка". Никаких поблажек дамам не делали. Но Терешкова дошла до главного старта своей жизни.

Изначально это планировалось как суточный полет. Но Терешкова провела в космосе три дня. И облетела вокруг Земли 48 раз. Одна. В тесном корабле "Восток-6", который скорее напоминал консервную банку. В тяжелом скафандре. Практически без возможности поменять позу. Ни о каком комфорте речи не шло. Терешкова вела бортовой журнал, делала снимки - они помогли развитию нового направления в науке. Одним из экспериментов стали радиодиалоги. Параллельно с "Востоком-6" на орбите находился "Восток-5" с космонавтом Валерием Быковским на борту. На Землю летели бодрые отчеты. Принимал их лично Никита Хрущев.

Она еще долгие годы после этого полета будет молчать о том, что в открытом космосе что-то пошло не так. Дала слово не говорить о проблемах. На самом деле миссия была смертельно опасной. Из-за ошибки проектировщиков при спуске корабль не снижался, а стал подниматься на более высокую орбиту. И даже при ручном приземлении капсула едва не попала в озеро.

После завершения полетов первая женщина-космонавт стремилась вверх везде, где бы ни оказалась. В том числе в Государственной думе. Именно она предложила внести историческую поправку в Конституцию о числе президентских сроков. Депутат Терешкова входит в парламентскую группу по защите христианских ценностей, участвовала в подготовке целого ряда законов о защите суверенитета нашей страны. С высоты своего возраста сожалеет лишь об одном: годы уже не те, а так - не задумываясь полетела бы на Марс.