В Кремле рассказали про разговор Путина с Токаевым

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Сообщается, что беседа состоялась еще в понедельник, 3 марта, но стало известно о ней только сегодня, 6 марта. Лидеры России и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество стран. В частности, речь шла о развитии энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областей, передает ТАСС.

Кроме того, главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Владимир Путин с рабочим визитом посещал Казахстан. Его у трапа самолета встречал Касым-Жомарт Токаев. В итоге было подписано более 20 соглашений. Одобрена масштабная программа межрегионального и приграничного сотрудничества. Россия будет наращивать поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Также на повестке двух государств - создание трех новых тепловых электростанций.