Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России вдове командира батальона 9-го полка Сергея Чебнёва, который погиб в боевых действиях в Курской области.

Подполковник Сергей Чебнёв был удостоен медали "Золотая Звезда" посмертно за подвиг во время обороны Малой Локни в Курской области. Боец погиб 18 августа 2024 года.

Отвага бойцов и грамотные действия Сергея Чебнёва задержали наступление частей ВСУ к Курской атомной электростанции, обеспечив возможность российской армии перебросить резервы. Президент подчеркнул, что подполковник Чебнёв проявил себя как настоящий русский офицер. У него осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что 1 марта, в 25-ю годовщину героического подвига псковских десантников, Владимир Путин позвонил матери командира батальона Лидии Евтюхиной. Ее сын Марк продолжал бой, несмотря на ранения, а в критический момент вызвал огонь артиллерии на себя.

В наши дни участники специальной военной операции также демонстрируют отвагу и мужество. Рядовой Александр Будаев обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ и атаковал его, уничтожив несколько боевиков. Благодаря этому наши штурмовики захватили форпост и закрепились там.