Отказ европейских лидеров замечать жертв среди российского мирного населения в связи с атаками киевского режима — это низость. Такое заявление сделала в четверг, 6 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер МИД России отреагировала на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что российские мирные жители якобы не умирают в результате конфликта на Украине. Захарова риторически поинтересовалась, "до какой же степени низости, падения, ничтожества надо дойти", чтобы позволять себе такие заявления.

От рук украинских националистов в приграничных и тыловых районах России погибли 652 мирных жителя, почти три тысячи ранены. Приводя эти цифры, Захарова подчеркнула, что "нет ни совести, ни ума, ни души, ни сердца, человечности нет у тех, кто всего этого не знает и делает вид, что не знает", сообщает ТАСС.

Отметила представитель МИД России и "жалкую трусость" европейских лидеров, которые игнорируют атаки киевского режима на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Чиновница заявила, что лишь отдельные страны в Евросоюзе еще способны за себя постоять, сообщает РИА Новости.

При этом в ЕС не все плывут по течению, соглашаясь слепо поддерживать киевский режим. Венгрия не раз блокировала решения Евросоюза по поддержке Украины, чем крайне недоволен Брюссель. В интеграционном объединении придумали, как помешать венгерским властям блокировать такую поддержку.