Грузия отреагировала на возобновление работы аэропорта Сухума

Возобновление работы аэропорта в Сухуме отражает ухудшение в сфере безопасности и свидетельствует о дальнейшей милитаризации Абхазии. Такое заявление сделал в четверг, 6 марта, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Грузинский дипломат прокомментировал возобновление работы аэропорта в Сухуме и строительство военно-морской базы в Очамчира. По его словам, официальный Тбилиси рассматривает это как "продолжение оккупации" Абхазии.

По словам Дарсалии, "мы видим деструктивный подход другой стороны", считая это "частью ухудшения в сфере безопасности", сообщает "Интерфакс".

7 февраля в аэропорт в Сухуме прилетел первый за 30 лет самолет из России. В рамках тестового перелета лайнер из московского аэропорта Внуково успешно совершил посадку в Абхазии. Ожидается, что прямые регулярные рейсы из Москвы в Сухум начнутся в мае.

5 марта российский лидер Владимир Путин встретился с новым президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Политики обсудили двусторонние отношения и сотрудничество по ряду аспектов. Путин, в частности, пообещал, что Россия поддержит Абхазию гуманитарными поставками электричества, а также продлит программу предоставления гражданства.