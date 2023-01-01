Верка Сердючка не может покинуть Украину даже после предоставления необходимых документов

Месяц назад стало известно, что украинские власти запретили Верке Сердючке покидать страну ради выступлений на корпоративах. Уехать артист может только с разрешения Министерства культуры и только при соблюдении четырех условий. Выступать Сердючке разрешено исключительно на благотворительных концертах, а собранные средства забирают власти Украины. Во время концерта Верка должна обязательно выступить "в поддержку своей страны".

Однако даже при выполнении этих условий Андрей Данилко (настоящее имя Верки Сердючки) не имеет возможности покинуть страну. Об этом сообщил сам артист на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Выступления Верки Сердючки планировались 7 марта в Лондоне, 9 марта в Аликанте, 11 марта во Франкфурте, 14 марта в Мюнхене, 16 марта в Праге. Однако все эти концерты оказались сорваны. Об этом Андрей Данилко сообщил в свежей публикации.

"Дорогие друзья! В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, и, несмотря на заранее представленные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко “VERKA SERDUCHKA & BAND” не получила разрешения (письма содействия) на выезд. С сожалением вынуждены сообщить о переносе наших европейских концертов в Лондоне, Аликанте, Мюнхене, Франкфурте и Праге. О новых датах концертов мы сообщим в ближайшее время. Все купленные билеты действительны. Держимся вместе в эти непростые времена!" - объявил артист.

Ранее в 2023 году тур Андрея Данилко по США был отменен из-за того, что артист и члены его команды попали под призывной возраст и запрет на выезд из страны этой категории граждан.