Россиян предупредили о новых схемах обмана в WhatsApp* и Telegram

Злоумышленники активно ищут жертв в мессенджерах. Об этом в четверг, 6 марта, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Например, одним из основным способов кражи аккаунта в Telegram является фишинг через фальшивые страницы входа. Преступники мaскируют ссылку пoд то, чтo кажется легитимным: некий сaйт "для вoсстановления aккаунта" или якобы oфициальная стрaница Telegram "для улучшeния бeзoпасности".

Иногда для завладения чужими данными мошенники пишут, что аккаунт жертвы был "замечен в подозрительных действиях", поэтому необходимо перейти по ссылке для подтверждения личности. Чтобы заставить человека выполнить указания, используются скрытые угрозы и фальшивые предупреждения.

Применяется также рассылка фальшивых предложений о выигрышах или акциях, взломы через уязвимости в сторонних приложениях и сервисах, связанных с мессенджером.

Еще одна мошенническая схема — предложение "сдать в аренду" аккаунты в Telegram, WhatsApp* и других популярных сервисах, мотивируя это заработком или временным использованием для "деловых" нужд. Немкин предупредил в интервью RT, что отвечать за преступные действия, которые будут совершены с таких аккаунтов, с высокой долей вероятности придется их владельцам.

Уже не раз подчеркивалось, что проблема противостояния интернет- телефонным мошенникам остается одной из самых актуальных и для властей, и для населения России. Ущерб, наносимый операторами мошеннических кол-центров, в том числе на Украине, исчисляется миллиардами рублей.

Специалисты рассказали россиянам о мошенничестве в кликер-играх, набравших популярность в последнее время. Их создатели пытаются завладеть личными данными детей, увлекающихся подобными играми, и деньгами их родителей. Новые обучающие видеоролики от "Лаборатории Касперского" рассказывают школьникам об актуальных киберугрозах и популярных мошеннических схемах.

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