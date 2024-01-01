Цыганову возмутило достижение Киркорова

На днях в Москве прошла торжественная церемония награждения музыкальной премией "Виктория". По ее итогу певцом года был признан Филипп Киркоров. Это обстоятельство весьма возмутило артистку Вику Цыганову. В своем официальном телеграм-канале певица поделилась своим мнением.

"Приехали. Вы можете хоть одну его новую патриотичную, народную песню вспомнить за 2024 год? Я вот помню только его душещипательный монолог про дверь", - задалась вопросом Цыганова, подразумевая извинения Киркорова, которые он публично выразил после посещения "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

Цыганова сообщила, что артист стал певцом года за песню "Черная пантера". "Слушать его завывания, конечно же, не рекомендую, но текст в ней символичный", - отметила артистка. Далее она процитировала припев вышеназванной песни:

"Вечер застывший, Я уже бывший, Вместе — не суждено, Сломаны крылья, Огненной птицей Я пробиваю дно!"

Далее Вика Цыганова не удержалась от едкого комментария:

"На мой взгляд, сценическое дно Киркоров пробил еще лет 20 тому. Но радует, что он наконец начал принимать реальность".