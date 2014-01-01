МИД: Россия учтет риторику Макрона в своем оборонном планировании

Российские власти будут учитывать в своем оборонном и военном планировании заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы. Об этом рассказали в четверг, 6 марта, в Министерстве иностранных дел России.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, наша страна никогда не угрожала Франции, напротив — помогла ей отстаивать независимость в двух мировых войнах. Несмотря на это, в словах Макрона прозвучали отчетливые нотки ядерного шантажа, а также угрозы в адрес России

В связи с "крайне агрессивной антироссийской речью" Макрона МИД России напомнил на своем официальном сайте, что трагедия Украины началась в 2014 году, когда в результате государственного переворота и при поддержке Запада там дорвались до власти неонацисты. Они взяли курс на дискриминацию русского и русскоязычного населения, искоренение русского языка, культуры и канонического православия. Именно на их совести — кровопролитный гражданский конфликт на Донбассе.

Амбиции Парижа стать ядерным "патроном" всей Европы не помогут укрепить безопасность ни самой Франции, ни Евросоюза, а попытки Макрона предстать новым лидером "свободного мира" вызывают только неловкость, отметили в российском МИД.

Там также подчеркнули недопустимость продвигаемых Макроном идей размещения на украинской территории западных воинских контингентов под видом миротворцев.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, реагируя на выступление Макрона, заявил, что французский политик навсегда исчезнет не позднее 14 мая 2027 года, когда закончится срок его президентских полномочий, причем скучать по нему никто не станет.

При этом в Европе уже нашлись желающие принять на своей территории французское ядерное оружие. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "все обсуждается".