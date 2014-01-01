Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". Главное

Встречу с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" Владимир Путин не просто так проводит в преддверии 8 марта. В зале женщины, которые или сами пошли на СВО, или родные бойцов, которые сейчас выполняют свой долг. Жены, матери, вдовы.

Путин: Тыл – это всегда одна из важнейших составляющих мотивации для того, чтобы воевать, добиваться побед. Конечно, уверен, что – как в таких случаях говорят, в окопах нет неверующих – так же и нет, наверное, мужчин, которые не думали бы о своей семье, не думали бы о своих женщинах, о своих сестрах, матерях, женах, подругах. Это очень важная составляющая всего того, что сейчас происходит у нас в стране, всего, что происходит по направлению защиты интересов России.

У каждой женщины - своя, трогательная история. Каждая так или иначе столкнулась с потерей, но пришла в фонд помогать другим - таким же матерям и женам.

Наталья из Донецка. Муж ушел защищать Донбасс еще в 2014-м. Следом на фронт ушел и ее брат. Оба погибли. В 2022-м пришел в военкомат и ее сын - не мог оставаться в стороне. Вернувшись, доучился в вузе.

Путин: Ваша работа приближает победу. Она способствует сплочению общества вокруг ребят, которые воюют. Это важнейшие условия для достижения успеха.

Алена со своим мужем познакомилась на сдаче единого госэкзамена. Супруг Григорий хотел связать свою жизнь с армией. Пошел на СВО. Дважды награжден медалью "За отвагу". В одном из боев в сентябре 2023-го закрыл собой товарища. Погиб. Алена решила пойти работать в фонд "Защитники Отечества".

Путин: Вот вы здесь побывали и посмотрели. Видите, как организовано. Главы регионов не потому, что им что-то там жалко, что-то они не сделали так, как здесь. Нужно это тиражировать. Вот вы вернетесь на места, наша встреча сейчас будет звучать, коллеги мои в регионах это увидят. Они с удовольствием будут помогать организовать так, как сделано в Москве Сергеем Семеновичем Собяниным. Только нужно им подсказать, что конкретно. А я попрошу, чтобы они с вами обязательно встретились.

Светлана более 25 лет сама служит в вооруженных силах фельдшером. С 2022 "за ленточкой". Она предложила определить базовый - единый для всех регионов - комплекс мер поддержки для военнослужащих и их семей.

Сергей Собянин: Поддерживаю идею. Мы на Госсовете обсуждали с коллегами. Конечно, нужен базовый стандарт, но и дать возможность, исходя из специфики региона, что-то добавлять. Сегодня в большинстве регионов базовые вещи есть.

Ольга Дорохина из Крыма. Мать погибшего Героя России. Сын Владислав был в 810-й десантной бригаде. Погиб в 2021 году, у него остался несовершеннолетний брат. Юридически он не является членом семьи участника СВО. И льготы на него не распространяются. Президент обещал разобраться.

Путин: Мы не собираемся никому уступать, мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности.

Президент подчеркивает: ошибки врагов России всегда были основаны на недооценке характера русского человека.

Путин: Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось.

Истории женщин без слез слушать невозможно. И даже президент не может сдержать эмоций.

Путин: Парни - герои. Сознательно идут на гибель, чтобы спасти своих товарищей. Во многих странах это возможно. Но только в России это возможно в таком виде. Это характерно для нашего народа.

Встреча с женами и матерями бойцов сво проходит в стенах Московского единого центра поддержки участников специальной военной операции. Здесь реализуется многопрофильная модель помощи. Среди сотрудников - психологи, юристы, специалисты по реабилитации.

Собянин: Мы сначала сделали в другом помещении. Более скромном. Но поняли, что нужно увеличивать площади и возможности. Создали новый центр. С новыми возможностями. Сегодня этот центр выполняет функции филиала ФЗО. На его базе происходит обучение всех других региональных центров. Внедряем новые стандарты.

Экскурсию президенту проводит мэр столицы Сергей Собянин. Здесь продумали каждую деталь.

Собянин: Чтобы человек в инвалидной коляске или на костылях мог включать-выключать светофор, гаджет зарядить на остановке и мог пройти в автобус, нажать кнопку для инвалидов, проехать, закрыть. Они несложные, но желательно все это показать не на пальцах. а в реальной жизни.

2025 год объявлен в нашей стране Годом защитника Отечества. В такие непростые времена очень важно помогать тем, кто воюет за наше будущее и безопасность. Одной из участниц этой встречи, вдове героя России Сергея Чебнева Ольге, Владимир Путин отдельно в Кремле вручил орден "Золотая звезда". Награды он удостоен посмертно - за участие в боях в Курской области. Сегодня ему бы исполнилось 46 лет.