Путин выступил с речью в преддверии 8 марта

Владимир Путин встретился с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО. Он поздравил их с наступающим 8 марта, передает ТАСС.

"Прежде всего хочу сказать, что мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый. У нас в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам, ко всем - к мамам, к подругам, к женам, к сослуживцам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник", - выступил с речью российский президент.

Кроме того, в рамках встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" владимир Путин обратился к женщинам-бойцам, участвующим в СВО. "Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор", - сказал президент. При этом он отметила, что женщины "и на передовой прямо встречаются не так редко".

Ранее Путин вручил звезду Героя России вдове командира батальона 9-го полка Сергея Чебнёва, который погиб в боевых действиях в Курской области. А 1 марта, в 25-ю годовщину героического подвига псковских десантников, Владимир Путин позвонил матери командира батальона Лидии Евтюхиной. Ее сын Марк продолжал бой, несмотря на ранения, а в критический момент вызвал огонь артиллерии на себя.