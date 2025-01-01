Власти Бельгии вновь отсрочили отправку Украине обещанных 30 истребителей F-16. Об этом в четверг, 6 марта, рассказал председатель бельгийского правительства Барт де Вевер.

Это уже не первый перенос запланированных поставок. Сначала сроки сдвинули на конец 2025 года, но теперь выяснилось, что киевский режим получит от Бельгии обещанные F-16 не ранее 2026 года.

Как пояснил Барт де Вевер, это связано с задержкой поставок боевых самолетов F-35, которые Бельгия ждет от Соединенных Штатов как замену истребителям, передаваемым Украине, сообщает Reuters.

Ранее на Западе напомнили, что киевский режим месяцами и даже годами добивался получения западного оружия, в том числе истребителей F-16. Но с того времени, как западные доноры предоставил доступ к этому вооружению, Украина потеряла еще больше территорий.

Эксперт Stimson Center Уильям Альберк предупреждал, что если Киев задействует полученные от Запада истребители в бою, не следует удивляться, если ни один из них не доживет до конца конфликта.