Лариса Долина призналась, за что просит прощения у дочери

Лариса Долина впервые стала матерью в 1983 году. Однако с дочкой Ангелиной артистка проводила не так много времени, как хотела бы. Пока девочка росла, Лариса Долина выступала и гастролировала. В свежем интервью журналу "Лиза" прославленная артистка рассказала:

"На каждом дне рождения Лины я прошу у нее прощения за тот период, когда она была маленькой и мне приходилось ездить на гастроли. А в Советском Союзе они были очень длинными, поэтому мы редко виделись. Я, конечно, приезжала ее навещать, и какое-то время мы были вместе. Но ей не хватало общения со мной, и я до сих пор об этом очень жалею. У меня не было другого выхода — мне надо было зарабатывать деньги".

Когда Ангелина уехала учиться в Великобританию, то связалась там с плохой компанией. По признанию Долиной, "это был ужас". Певица, тем не менее, смогла вытащить дочь. Она забрала ее и на какое-то время отправила в монастырь. К счастью, Ангелина сумела выкарабкаться. Сейчас она и сама мама - у нее подрастает дочь Александра.

Лариса Долина же сделала вывод из ситуации, в которой оказалась, и теперь старается проводить как можно больше времени с дочкой и внучкой. Ангелина работает с матерью и занимается организацией ее выступлений. А внучка Александра, как и прославленная бабушка, поет на сцене. Однако в будущем она намерена взять псевдоним, чтобы быть самостоятельной артисткой.

"Хочу ли я, чтобы она была в шоу-бизнесе? Не знаю. Хочу я или не хочу — решение принимать ей. Давить мы с мамой на нее никогда не будем", - заключила певица.