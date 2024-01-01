Призывников, которые проходят срочную службу в рядах российской армии, не отправляют в зону специальной военной операции. Это подчеркнул в четверг, 6 марта, президент России и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин, посещая московский филиал фонда "Защитники Отечества".

В Кремле, Генштабе и Государственной думе уже не раз опровергали фейки о том, что срочников якобы отправляют в зону СВО для участия в боях. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что "такие сообщения являются абсолютным искажением реальности".

В России с 1 октября по 31 декабря 2024 года прошел очередной осенний призыв на военную службу. Призвали 133 тысячи человек, срок службы составляет один год. В Генштабе успокоили родителей будущих солдат: отправлять срочников в зону специальной военной операции, как и прежде, не будут.

Специальный представитель президента России, бывший глава российского Министерства обороны Сергей Иванов заявлял, что никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может. При этом Иванов отметил, что "половина армии как минимум уже контрактная".