Путин заявил, что Россия не собирается отступать в ходе СВО

Владимир Путин в ходе посещения московского филиала фонда "Защитники Отечества" заявил, что Россия не собирается ни отступать, ни уступать в ходе СВО.

По словам главы государства, России нужен такой вариант мира, который ее устраивает и обеспечит ее спокойствие на историческую перспективу.

Все россияне вносят вклад в будущую победу, подчеркнул президент.

Кроме того, российский лидер поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков погибших героев спецоперации.