Белоусов побывал в федеральном ядерном центре в Сарове

Министр обороны России Андрей Белоусов в четверг, 6 марта, побывал с рабочей поездкой в Сарове. Там он посетил некоторые подразделения Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Как уточняет Минобороны в своем Telegram-канале, главе ведомства показали ядерный центр, в котором проводят исследования на установках и стендах с уникальными характеристиками. Белоусов, в числе прочего, посетил лазерный полигон и экспериментальную площадку центра.

В ходе совещания с руководством центра и профильных органов военного управления Андрей Белоусов дал высокую оценку работе сотрудников центра. По словам министра, нет сомнений, что в ближайшее время Минобороны России будет обеспечено новыми разработками.

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что российские ядерщики не только решают задачу соблюдения стратегического паритета и активно помогают бойцам спецоперации, но и досрочно выполняют задачу, связанную с диверсификацией промышленности.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что российские специалисты создают материалы с уникальными характеристиками. Говоря о новейшей ракетной системе "Орешник", президент рассказал, что использованные в ней материалы способны выдерживать температуру поверхности Солнца.