Путин призвал ввести единый стандарт поддержки семей бойцов СВО

В России нужно подумать над введением единых норм оказания поддержки семьям участников специальной военной операции. С этим согласился российский президент Владимир Путин во время посещения московского филиала фонда "Защитники Отечества".

Как отметил глава государства, комментируя прозвучавшее предложение, "точно совершенно можно заняться обобщением того, что происходит в регионах" и "сделать какой-то общий стандарт".

Поскольку каждый субъект Российской Федерации самостоятельно реализует комплекс мер поддержки семей бойцов СВО и "в каждом регионе по-разному", можно было бы этот опыт обобщить, заявил Владимир Путин. Начать он предложил с закрепления единого обязательного минимума, а затем "к этому стандарту можно уже что-то добавлять, что коллеги из регионов посчитают целесообразным и важным именно для этого региона".

Президент согласился с сотрудницей фонда "Защитники Отечества" в том, что работа на этот поприще — это "миссия, данная Богом". Особое внимание требуется тем, кто потерял близких — специалисты должны с первых дней оказывать психологическую помощь родственникам пострадавших и погибших бойцов СВО, цитирует Владимира Путина ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что работа по оказанию помощи пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины ведется днем и ночью. При этом активно работают регионы, где это происходит, а федеральный центр оказывает всю необходимую поддержку.