Путин о попытке покушения на митрополита Тихона: Киев добрался до священников

Сегодня, 6 марта, владимир Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Было затронуто множество тем. В том числе российский президент прокомментировал новость о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, передает ТАСС.

"Вы знаете, сейчас противник предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона?.. Добрались и до священников уже, хотя они ни с кем не воюют", - возмущенно отметил российский лидер, при этом сказав, что это отдельная тема.

Напомним, на днях ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта в отношении крымского митрополита Тихона. Его готовила военная разведка Украины. За подготовку теракта задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины. Они дали признательные показания. Уточняется, что после преступления они планировали выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам. Известно, что злоумышленники получили от Киева бомбу через тайник. Взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре.