Мишустин обсудил с вице-премьерами работу НКО и сотрудничество Москвы и Минска

Административная нагрузка на некоммерческие организаций будет снижена. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Речь идет о подаче отчетной документации в Министерство юстиции. Теперь все данные о своей деятельности НКО смогут отправлять в электронном виде через личный кабинет.
Еще один вопрос - сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства. На заседании обсудили ратификацию соглашения между Центробанками двух стран в сфере надзора и контроля за финансовыми рынками. Документ в том числе позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и инвесторов.
Также обсудили помощь семьям с детьми. Речь идет о льготах на оплату проезда в поездах дальнего следования.
"Сейчас такая скидка действует только с сентября по май для школьников, которые получают очное образование. А для остальных учащихся, включая студентов техникумов и колледжей, она не применяется. Мы считаем, это неправильно. Теперь сделаем такую льготу круглогодичной. И распространим её на всех ребят от 10 до 18 лет вне зависимости от места и формы обучения. Никаких подтверждающих документов из учебных заведений предоставлять не потребуется", - отметил премьер.