Мишустин обсудил с вице-премьерами работу НКО и сотрудничество Москвы и Минска

Административная нагрузка на некоммерческие организаций будет снижена. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь идет о подаче отчетной документации в Министерство юстиции. Теперь все данные о своей деятельности НКО смогут отправлять в электронном виде через личный кабинет.

Еще один вопрос - сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства. На заседании обсудили ратификацию соглашения между Центробанками двух стран в сфере надзора и контроля за финансовыми рынками. Документ в том числе позволит обеспечить защиту интересов вкладчиков и инвесторов.

Также обсудили помощь семьям с детьми. Речь идет о льготах на оплату проезда в поездах дальнего следования.