Путин пообещал статус ветеранов участникам СВО из числа заключенных

Участники специальной военной операции, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут претендовать на получение статуса ветерана боевых действий. Об этом рассказал в четверг, 6 марта, президент России Владимир Путин во время посещения московского филиала фонда "Защитники Отечества".

Как отметил глава государства, говоря по поводу статуса ветерана боевых действий для людей, которые отправились на СВО из мест лишения свободы, "для меня на каждой встрече подобного рода какие-то новые вещи вскрываются".

Владимир Путин отметил, что "мы обязательно это исправим", в решении этого вопроса "не вижу никаких проблем", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что практика помилования за участие в специальной военной операции не содержит исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям. При этом законодательство предусматривает исключения по иным основаниям.

При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подчеркивал, что взвешенный и индивидуальный подход должен быть поставлен во главу угла при рассмотрении запросов о приостановке следствия в связи с отправкой фигуранта на спецоперацию.