Путин напомнил про провал Наполеона после заявлений Макрона

Владимир Путин провел встречу с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". Глава государства затронул много тем. В том числе он высказался о заблуждениях врагов нашей страны.

"На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого: в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры", - заключил Владимир Путин.

Кроме того, он вспомнил о провале Наполеона в России, у которого были амбициозные планы относительно нашей страны. Однако они так и не осуществились.

"До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось", - как бы между делом отметил российский лидер.

К слову, буквально накануне, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к народу. Он высказался против перемирия на Украине. Макрон заявил, что Россия представляет угрозу для Парижа и стран Евросоюза в воздухе, соцсетях и киберпространстве. В связи с этим он продемонстрировал готовность начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС, передает РИА Новости.