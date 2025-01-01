Медведев объяснил, каких мигрантов можно оставить в России

Иностранным гражданам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы. С таким заявлением выступил в четверг, 6 марта, зампред Совбеза и глава профильной межведомственной комиссии Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, многие мигранты перевозят в Россию свои семьи, нагружая социальные сервисы, при этом не считая нужным трудоустраиваться "вбелую" и платить налоги в российский бюджет.

Периодически это становится причиной напряженности и конфликтов, причем "нас абсолютно не устраивает" такая ситуация, заявил Медведев. Он призвал использовать лучшие практики США и арабских стран в борьбе с нелегальной миграцией.

В частности, предлагается наказывать директоров компаний, которые нанимают мигрантов через фирмы-однодневки и используют теневые схемы на рынке труда, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новая версия концепции миграционной политики России должна быть принята как можно скорее — уже в 2025 году. Он также предложил изучить возможность перехода к электронной авторизации приезжающих в нашу страну из-за рубежа

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отмечал, что проблему для России представляют не все мигранты, которые прибыли в страну, а только те, кто находится у нас нелегально, поскольку "там уже возникают предпосылки для преступности всех видов".