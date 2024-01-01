Актер Калюжный заявил о готовности отправиться на срочную службу

26-летний актер Глеб Калюжный с адвокатами поехал в военный комиссариат сразу после допроса в СК. Он готов отправиться на срочную службу, передает Mash. За уклонение ему грозит до двух лет тюрьмы, освобождения и отсрочки у Калюжного нет. Весенний призыв в стране начнется 1 апреля.

Ранее стало известно, что против Глеба Калюжного возбудили уголовное дело из-за неявки в военкомат. Якобы 26-летний артист уклоняется от службы в армии. Сообщается, что актер получил повестку в военкомат еще 17 октября 2024 года. Но Калюжный якобы пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку. В ноябре прошлого года Калюжный будто бы обратился в больницу с травмой головы и ушибами.

При этом Глеб Калюжный продолжает активно сниматься, на экраны в феврале вышел сериал "Челюскин. Первые" и фильм "Красный шелк" с его участием. 26-летний актер дает интервью и участвует в автограф-сессиях в Москве.