Соглашение о дальнейшей поддержке киевского режима в условиях прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов на внеочередном саммите Евросоюза пока не принято. Об этом в четверг, 6 марта, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметил политик в социальных сетях, "значительная часть европейцев хотела бы занять место американцев", однако консенсуса нет, хотя постепенно соглашение "вырисовывается" (цитата по РИА Новости).

Орбан анонсировал продолжение дебатов по поводу общеевропейской поддержки Украины, не уточнив, почему пока не получилось договориться.

Ранее руководитель евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что в Брюсселе подумывают лишить Венгрию возможности блокировки решений о поддержке киевского режима — Будапешт не раз срывал планы Евросоюза.

Тем временем еще одна европейская сторона отказалась тратиться на нужды киевского режима. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Брюссель предложил каждой стране ЕС "скинуться" из своего бюджета — от Братиславы потребовали бы 160-260 миллионов евро. Однако словацкие власти наотрез отказались вкладываться в Украину.