Информация об успехах наших военных в ходе СВО. В ДНР подразделения группировки "Центр" полностью освободили от неонацистов село Андреевка. Кадры штурма сегодня опубликовало Минобороны.

Основные огневые точки ВСУ и замаскированные позиции беспилотников противника уничтожили экипажи ударных дронов. Затем в бой пошли штурмовики - малыми группами они обследовали каждый дом, выбивая оттуда засевших боевиков.

В Запорожской области по укрепрайонам врага ударили расчеты РСЗО "Град" - залповым огнем уничтожены вражеские склады с боеприпасами и скопление личного состава. На Южно-Донецком направлении точно в цель бьют операторы противотанковых управляемых ракет. Они достают противника на дистанции до 5 километров.

Мощные удары по неонацистам наносят операторы БПЛА в приграничных районах Курской области. Координаты цели определила воздушная разведка, затем сработали ударные дроны. Сделав несколько сбросов, экипаж уничтожил вражеский опорник. Боевики, оставив оружие, бежали.