Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе спецоперации. Лейтенант медицинской службы Ираида Дёмина в ходе СВО много раз стабилизировала состояние раненых бойцов и ассистировала хирургу. Одному тяжело пострадавшему военнослужащему она сделала переливание крови и принимала участие в многочасовой операции. Жизнь российского бойца была спасена. Впоследствии он прошёл реабилитацию и восстановил здоровье.

Гвардии ефрейтор Доржу Салчак, командуя расчётом орудия, уничтожил передовые позиции обороны боевиков, что позволило нашим штурмовикам стремительно ворваться на вражеские позиции, зачистить их и закрепиться до прибытия основных сил. Благодаря грамотным и точным действиям Доржу Салчака российским войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.