Дима Билан высказался о личной жизни: "Так долго боролся..."

43-летний Дима Билан до сих пор официально не был женат. Детей у него тоже нет. Всего себя он посвятил карьере. О личной жизни артист предпочитает не распространяться, однако в свежем интервью все же сделал исключение и сообщил о готовности к серьезным отношениям.

"Поступил, приехал в Москву я ради того, чтобы доказать, что я сильный, своей любви школьной. Учился, доказывал первой своей девушке, второй, третьей. Вот мой стимул, для меня это было очень важно, я должен был что-то из себя представлять. Так долго боролся за это первое место, так долго всем этим занимался, что в какой-то степени увлекся, так что теперь пора подумать о каких-то фундаментальных историях личного характера", - заявил исполнитель Teleprogramma.pro.

Меж тем на днях в рамках вручения музыкальной премии "Виктория" Дима Билан стал победителем в номинации "Чемпион радиоэфира". Награда пополнила внушительную коллекцию призов артиста, которая занимает в его доме особое место. Не секрет, что в особняке певца встречает любимец Димы кот Шахтер, которого тот с удовольствием показывает в своих социальных сетях.