Польша вслед за Бельгией отказала Украине в истребителях

Польша пока не готова передать Украине эскадрилью МиГ-29. Об этом в четверг, 6 марта, заявил польский президент Анджей Дуда.

Как отметил политик, выступая на брифинге с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, у Варшавы пока нет возможности отправить киевскому режиму истребители, так как их нечем заменить для нужд польской армии, сообщает Reuters.

Однако "если случится так, что союзники передадут нам самолеты, которые заменят в противовоздушной обороне те самые МиГ-29, то я считаю, что слово надо сдержать", заявил Дуда.

Ранее Киев и Польша поскандалили из-за истребителей. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил союзников в нарушении договоренностей. Ему в ответ напомнили, что Польша и так уже отправила достаточно военной помощи.

Между тем власти Бельгии решили в очередной раз отсрочить поставку украинским военным истребителей F-16. Это, как и в случае Польши, связано с отсутствием замены — остаться без боевых самолетов бельгийские военные не хотят. Премьер Бельгии Барт де Вевер предупредил, что Киев может не ждать F-16 раньше 2026 года.