Россия не поддастся на внешние провокации и не станет участвовать в новой гонке вооружений. Такое заявление сделал в четверг, 6 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля выразил уверенность в том, что наш президент Владимир Путин придумает, что сделать для того, чтобы Россию не удалось втянуть в гонку вооружений.

При этом Песков отметил, что можно лишь выразить сожаление по поводу заявлений лидеров Франции и Польши. По мнению политика, Европа пока еще не перестроилась на тот лад, который возникает сейчас между Москвой и Вашингтоном. Однако не исключено, что у европейских стран получится ощутить, куда дует ветер, и перестроиться на диалог и попытки договориться, сообщает РИА Новости.

В российском Министерстве иностранных дел ранее предупредили, что Москва будет учитывать в своем оборонном и военном планировании заявления французского президента Эмманюэля Макрона, хотя его попытки предстать новым лидером "свободного мира" вызывают только неловкость.

При этом неожиданное заявление сделал кандидат в президенты от "Конфедерации" Славомир Менцен. Пока действующие польские власти поддерживают идеи Макрона о ядерном оружии и европейских военных на Украине, Менцен предложил "как-то договориться с Путиным".