Силы ПВО сбили четыре десятка дронов над регионами России

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. За ночь перехвачено и уничтожено 39 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи сбито 14 дронов ВСУ над территорией Республики Крым. Над акваторией Черного моря уничтожено 12 украинских беспилотников, еще семь БПЛА перехвачено над территорией Курской области, три дрона - над Азовским морем. По одному беспилотнику ВСУ сбила ПВО над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

В Курской области и в Крыму поздно минувшим вечером была объявлена ракетная опасность. Граждан призвали оставаться в укрытиях, предпочтительно – в помещениях без окон. Спустя несколько часов оперштаб со ссылкой на врио губернатора Курской области Александра Хинштейна объявил отбой. Воздушные цели были уничтожены.