Политолог Суслов: Русофобия и конфронтация с Россией стали опорами ЕС

На что рассчитывает Эммануэль Макрон, который вдруг решил напомнить всем о французском ядерном оружии? Действительно ли европейские политики допускают возможность войны с Россией? И не приведут ли противоречия между агрессивным курсом ряда деятелей и разумной позицией таких лидеров, как Орбан и Фицо, к расколу в Евросоюзе?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем директора Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым.

"Надо понимать, что русофобия и конфронтация с Россией стали на сегодняшний день одними из главных опор ЕС. За счет этого европейские элиты консолидируют власть и стараются объединить и сплотить ЕС", - отметил он.

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