Президент США Дональд Трамп намерен связать заключение сделки с Украиной по природным ресурсам с обязательством по скорейшему прекращению огня. Об этом в четверг, 6 марта, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, американские власти ясно дали понять, что Трамп готов финализировать соглашение по недрам, хотя подписание бумаг отменили после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Однако, как уточняют источники, чтобы Вашингтон согласился вернуться к этой сделке, Зеленский должен согласиться "на реальный путь к перемирию и переговоры с Москвой".

Пока неясно, примет ли это условие украинская сторона. Зеленский продолжает рассказывать в соцсетях о том, как активно прорабатывает с европейскими партнерами некий новый мирный план. При этом он уверяет, что Киев с первой минуты боев хотел мирного урегулирования.

Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что новой даты подписания соглашения с Украиной о добыче редкоземельных металлов пока нет, хотя источники утверждали, что это произойдет буквально в течение дня.

Между тем главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев отметил, что перед собственными избирателями Трамп предстал не только красноречивым и остроумным оратором, но "еще и в двух видах: как прагматик и как догматик".