Блиновскую ожидает грязная работа в колонии

3 марта Савеловский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Елене Блиновской. Ее осудили на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств. Адвокаты просили суд отложить отправку Блиновской в колонию в связи с тем, что у нее есть дети в возрасте до 14 лет, однако ходатайство было отклонено.

Как только приговор окончательно вступит в законную силу, в течение десяти дней Блиновскую отправят в колонию, где она будет отбывать наказание. Предположительно, ее увезут или в Можайскую колонию или в колонию в Ивановской области. По мнению члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Евы Меркачевой, Блиновскую ожидает дедовщина.

"Это значит, что новички выполняют всю грязную работу: мытье коридоров, туалетов и так далее. У тех, кто только пришел, меньше прав, чем у тех, кто сидит дольше", - рассказала она Woman.ru.

Если "королева марафонов" окажется в Можайской колонии, в ее распоряжении будут библиотека, клуб, столовая, швейное производство. А еще магазин, где можно купить продукты и возможность заказать еду для заключенных.