Белый дом допустил ужесточение санкций против российской экономики

Соединенные Штаты полагают, что в сложившейся ситуации важнее обеспечить соблюдение имеющихся санкций против России, нежели вводить новые. Об этом заявил в четверг, 6 марта, специальный посланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

По словам политика, "санкции уже введены, но самым важным я считаю их соблюдение". В Вашингтоне не исключают задействования некоторых мер для обеспечения соблюдения санкций.

Келлог, в частности, заявил, что ужесточение мер по соблюдению санкций могло бы затронуть суда, входящие в так называемый теневой флот России, сообщает ТАСС.

После того, как российские и американские президенты пообщались по телефону, а затем представители двух государств встретились в Эр-Рияде, активизировались слухи о готовности Вашингтона снять антироссийские санкции.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока это лишь "абсолютная какофония информационная" без официальных заявлений от авторов ограничительных мер касательно их отмены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что в настоящее время наша страна не обсуждает с США вопрос о снятии санкций.