Известный артист признался, что переживает за SHAMANа

Алексей Потехин прославился благодаря участию в группе "Руки вверх!" наряду с солистом Сергеем Жуковым. Некоторое время назад Потехин покинул коллектив, однако продолжает следить за всеми музыкальными веяниями. Знаком артисту и певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). В новом интервью Алексей Потехин намекнул, что одного из самых патриотичных певцов на нашей эстраде могут очень быстро забыть.

"Я, честно, даже переживаю иногда за таких артистов, потому что столько пафоса в это вложено. А спроси у девчонки любой: "Знаешь этого исполнителя? А чего он поет?" Она не ответит, напеть невозможно. Если этого артиста не рекламировать, его быстро забудут, потому что он ни с чем не ассоциируется. Приятная внешность, все работает отлично, а вот не крутить его буквально полгода, и люди вообще даже не вспомнят, что такой человек был", - заявил Потехин в программе "Легенда" на RTVI.

Отметим, что сам SHAMAN активно работает. Он не только записывает новые песни, но и играет главную роль в этно-опере "Князь Владимир" продюсера Игоря Матвиенко. Кроме того, в Сети ходят упорные слухи, что после развода певец закрутил роман с Екатериной Мизулиной. Впрочем, есть и те, кто подозревает пару в пиар-романе.