Высокопоставленные официальные лица Соединенных Штатов и Украины встретятся в Саудовской Аравии. Как рассказали в Белом доме, они обсудят урегулирование российско-украинского конфликта.

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил подготовку переговоров, уточнив, что на повестке — шестимесячное перемирие и основы сделки по урегулированию конфликта, сообщает Reuters.

Как отметил Уиткофф, президент США Дональд Трамп дал понять Киеву, что путь назад к их переговорам имеется, поскольку в Вашингтоне довольны первыми шагами Киева в этом направлении.

Американский политик также заверил, что Вашингтон уведомил Москву, кто будет от США вести переговоры по Украине, об этом надлежащим образом проинформируют и Киев.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят — это лишь даст киевскому режиму передышку на поле боя, чтобы "перевооружиться и зализать раны".

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что скоро будет обнародован новый сценарий достижения мира между Россией и Украиной. По его утверждению, "план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира" будет готов "в ближайшее время".