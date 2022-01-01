Турция опровергла слухи о переломе в отношениях с Россией

Никакого перелома в российско-турецких отношениях, вопреки курсирующим слухам, нет. С таким заявлением выступил в четверг, 6 марта, советник президента Турции по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч.

Дипломат отрицательно ответил на вопрос о некоем охлаждении в отношениях Москвы и Анкары, а также напомнил, что между президентами России и Турции сложились "высокие личные отношения".

Говоря о возможности личной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, советник турецкого лидера отметил, что пока таких планов нет. Однако при необходимости такую встречу можно организовать в считанные дни, поэтому "такая вероятность всегда присутствует", сообщает CNN Türk.

Предположения об охлаждении в отношениях между Москвой и Анкарой появились после того, как Эрдоган принимал Зеленского, а затем заявил, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

При этом именно Турции отведена роль страны, принимающей переговоры России и Соединенных Штатов — как в 2022 году турецкие власти организовали российско-украинские переговоры. В Анкаре подчеркнули, что готовы оказать всевозможную поддержку мирным усилиям договаривающихся сторон.