Суд арестовал имущество Алсу и Яна Абрамова

Еще летом прошлого года певица Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль остались жить с матерью. Однако до сих пор идут судебные разбирательства по разделу имущества.

Причем недавно стало известно, что Алсу буквально атаковала суд исками против бывшего мужа. И если тот отклонил ее требование закрыть Яну Абрамову выезд за границу, то удовлетворил другую просьбу и наложил арест на некоторое его имущество, которое было куплено в браке с Алсу, сообщает "Пятый канал".

"Стороны в процессе обычно могут ходатайствовать о наложении ареста на активы. Боясь, что эти активы могут быть проданы и не попадут под раздел, например. Это нормальная процедура", - рассказал защитник Яна Абрамова, адвокат Александр Добровинский.

При этом он отметил, что не понимает, почему Алсу так негативно настроена в отношении бывшего мужа. Добровинский рассказал, что Абрамов хотел мирно расстаться, пообещал обеспечивать их троих детей и никак не ожидал от Алсу таких действий.

"Спелые арбузы и женское настроение определить невозможно никогда. Поэтому, что побудило Алсу на это, большая загадка", - констатировал Добровинский.