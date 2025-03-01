Мощи святых в Киево-Печерской лавре проверит специальная комиссия

Накануне, 5 марта, Министерство культуры Украины создало комиссию по проверке нетленных мощей преподобных Киево-Печерских в Дальних и Ближних пещерах монастыря. Примечательно, что сведения о работе и результатах проверки будут засекречены. Проверка должна продлиться до 30 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также известно, что председателем комиссии назначен директор департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимир Шорников. Контролировать работу комиссии будет непосредственно министр культуры Николай Точицкий.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" прокомментировал попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

"Вы знаете, сейчас противник предпринял попытку покушения на жизнь владыки Тихона?.. Добрались и до священников уже, хотя они ни с кем не воюют", - возмущенно отметил российский лидер, при этом сказав, что это отдельная тема.