Канадцы объявили американцам торговую войну

"Испанский стыд" срочно меняем на канадский! Во вторник Дональд Трамп ввёл 25-процентные пошлины на весь импорт из Канады. Не так давно он мирно предлагал Канаде стать новым штатом США, но там возмутились. И премьер Трюдо, которого Трамп уже называет губернатором, проскулил: "Это торговая война, но победителей в ней не будет!"

Так канадские комики излагают ситуацию - под смех публики. Трамп всем велел усвоить: его слово - закон. Он ведь и Гренландии велел стать американским штатом. Солидные издания, такие как "Форин Аффэрс", начали искать научное обоснование тому, что Гренландия не просто нужна, а должна принадлежать Америке.

Так выглядит торговая война, которую гордые канадцы объявили американцам. С полок супермаркетов убирают американский виски. Если ты патриот - давись местным кукурузным пойлом. Кризис ценностей несётся по канадским просторам. В политических дебатах ниспровергаются кумиры. Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки попал под раздачу как трампист:

"Гретцки уже давно живет в США. В его преданности Трампу не было никаких сомнений, потому что в день выборов в США он сфотографировался в Мар-а-Лаго в бейсбольной кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой!" Впоследствии Трамп радостно предложил сделать Гретцки кандидатом в губернаторы нового 51-го штата".

В Уэйна Гретцки полетели камни - что ж такое, легенда, а практически продал родную страну! В чьи ворота метит форвард?

В статье "Таймс" приводят имя ещё одного засланного казачка. Нашего Александра Овечкина, играющего в НХЛ, решили припереть к стенке прямым вопросом: а ты Путина поддерживаешь? Овечкин ответил просто: да, он мой президент. Отстали мигом. Стоны обиженных канадцев Америке - как шум за окном. Халатно относятся к дружбе? Управу найдем быстро.

У того, кто против Трампа попрёт - в действительности всё не так, как на самом деле.