Лидеры ЕС согласовали заявление в поддержку Украины без Венгрии

Лидеры Евросоюза согласовали заявление в поддержку Украины, несмотря на отказ Венгрии поддержать документ. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил портал EURACTIV.

По итогам саммита ЕС также принято решение переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что большинство европейских лидеров решили "продолжать эту войну".

"Так что Европа сохранит не только тот груз, что был раньше, но и возьмет на себя тот финансовый и военный груз, который до сих пор платила Америка", — написал Орбан в своих соцсетях.