В России хотят увеличить пособие при рождении ребёнка до 50 тысяч

Единовременное пособие при рождении ребёнка могут увеличить до 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на инициативу депутатов фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым.

Сейчас размер пособия при рождении ребёнка составляет около 27 тысяч рублей. По словам Миронова, некоторые регионы вводят разные доплаты к пособию: где-то это 30 тысяч рублей, где-то 3,5 тысячи, а где-то их нет вообще. По мнению депутата, это создаёт неравные условия для семей.

"Получается, в одном регионе рожать выгоднее, чем в другом. А нам необходимо повышать рождаемость по всей России", — добавил Миронов.