Восьмой тестовый запуск американской ракеты Starship завершился неудачей

Неудачей закончился восьмой тестовый запуск американской космической ракеты Starship. Она должна была вывести на орбиту несколько симуляторов спутников системы связи Starlink.

Корабль запустили с космодрома в Техасе с помощью самого большого в мире ускорителя Super Heavy. Старт прошёл штатно, однако через 10 минут с ракетой была потеряна связь.

В компании SpaceX сообщили, что произошел "быстрый внеплановый демонтаж", что означает взрыв аппарата после запуска. Очевидцам из США, Доминиканы и Багамских островов удалось заснять обломки корабля, которые были хорошо видны в ночном небе. Из-за угрозы падения фрагментов ракеты временно были закрыты аэропорты во Флориде.